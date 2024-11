Grande Fratello, ascolti ancora in calo: Rai1 domina con “Libera”

La quindicesima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri sera su Canale 5, ha registrato un nuovo calo negli ascolti, confermando le difficoltà della stagione in corso. Nonostante i tentativi del conduttore Alfonso Signorini di ravvivare l’interesse, attingendo anche a ex protagonisti di Temptation Island come Federica Petagna, Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi, il reality continua a soffrire sul fronte dell’audience.

Ascolti del 26 novembre 2024

Secondo i dati auditel pubblicati da Davide Maggio, il Grande Fratello ha raccolto 1.825.000 spettatori, pari al 13.9% di share, restando ben distante dai numeri della concorrenza.

Su Rai1, la prima puntata della fiction Libera con Lunetta Savino ha dominato la serata, attirando 3.415.000 spettatori e raggiungendo uno share del 18.8%. Diviso in due episodi, il primo ha raccolto 3.595.000 spettatori (17.9%), mentre il secondo è sceso leggermente a 3.248.000 (19.7%).

Ecco il confronto con gli altri programmi della serata:

Rai2 : Belve ha intrattenuto 1.216.000 spettatori (7.1%).

: Belve ha intrattenuto 1.216.000 spettatori (7.1%). Italia1 : il film Attacco al potere – Olympus Has Fallen ha registrato dati non comunicati, ma presumibilmente nella fascia media di rete.

: il film Attacco al potere – Olympus Has Fallen ha registrato dati non comunicati, ma presumibilmente nella fascia media di rete. Rai3 : Amore Criminale ha totalizzato 786.000 spettatori (4.1%), con una presentazione iniziale seguita da 636.000 persone (3%).

: Amore Criminale ha totalizzato 786.000 spettatori (4.1%), con una presentazione iniziale seguita da 636.000 persone (3%). Rete4 : È sempre Cartabianca ha interessato 576.000 spettatori (3.9%).

: È sempre Cartabianca ha interessato 576.000 spettatori (3.9%). La7 : diMartedì ha segnato 1.429.000 spettatori (8.4%).

: diMartedì ha segnato 1.429.000 spettatori (8.4%). TV8 : X Factor in chiaro ha ottenuto 479.000 spettatori (3.2%).

: X Factor in chiaro ha ottenuto 479.000 spettatori (3.2%). Nove: la replica di Comedy Match ha radunato 300.000 spettatori (1.6%).

Strategie poco efficaci per il GF

Il Grande Fratello continua a subire la concorrenza di prodotti più consolidati, come la nuova fiction di Rai1 e altri talk show che offrono contenuti alternativi. Lo spostamento della seconda puntata settimanale al sabato, nel tentativo di contrastare Ballando con le Stelle, non ha prodotto i risultati sperati, con numeri simili (1.803.000 spettatori il 23 novembre).

La scelta di puntare su dinamiche già collaudate come i triangoli amorosi di Temptation Island non sembra sufficiente a risollevare gli ascolti, complice anche una programmazione che si prolunga fino a notte inoltrata, penalizzando il pubblico meno abituato a restare sveglio fino a tardi.

Se Libera ha mostrato di poter attrarre un ampio pubblico con una proposta narrativa nuova, il Grande Fratello fatica a rinnovarsi e a competere. Con il calo continuo degli ascolti, Canale 5 dovrà probabilmente rivedere le proprie strategie per risollevare l’interesse attorno al format.