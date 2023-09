Grande Fratello, Beatrice Luzzi contro tutti: i telespettatori apprezzano l’attrice

Il principio del “contro tutti” si è dimostrato inefficace, come dimostrato dal Grande Fratello. La maggioranza dei partecipanti si è schierato contro Beatrice Luzzi, ma ciò ha prodotto l’effetto opposto. Infatti, negli ultimi giorni, un numero crescente di spettatori sta iniziando a rispettare e acclamare l’attrice. Sui social media, viene acclamata come la nuova regina del reality show. Beatrice, autentica e provocatrice, si è affermata come uno dei principali protagonisti di questa edizione. Anche Fiordaliso è coinvolta in discussioni animate.

Beatrice Luzzi contro tutti

Questo ha portato Alfonso Signorini, durante la quarta puntata, a suggerire che le recenti dispute potrebbero non essere casuali, tenendo conto di quanto accaduto anche a Grecia Colmenares. In particolare, il presentatore ha suggerito che i concorrenti potrebbero essersi uniti contro i volti VIP. Tuttavia, Fiordaliso non ha concordato con il conduttore portando l’esempio di Alex Schwazer, la personalità più famosa, molto amata nella Casa. Il confronto su chi sia il più narcisista, il più ipocrita e il più affascinante ha scatenato nuove discussioni.

In casa, però, tutti sembrano essersi ribellati contro la Luzzi. L’attrice ha commentato così: “Forse cercano di indebolirmi”. Lorenzo Remotti invece le ha fatto notare: “La cosa che non sopporto è quando prende decisioni egoistiche”. In diretta televisiva, la Luzzi ha sorpreso ancora tutti affermando: “Potrebbero ridurre la nostra spesa perché non abbiamo risposto onestamente”.

Signorini le ha chiesto, quindi, se questa comunicazione provenisse dagli autori o fosse una sua opinione personale. Con sicurezza, Beatrice ha risposto: “È una mia opinione, Alfonso”, conquistando ancora più fan tra gli spettatori. Nel frattempo, Cesara Buonamici ha fatto notare che Beatrice è una persona poco socievole che dovrebbe cercare di integrarsi con il gruppo anziché concentrarsi su singoli coinquilini. Allo stesso tempo, ha spiegato che i concorrenti hanno deliberatamente preso di mira la Luzzi durante il gioco.

Scivolone di Claudio Roma

Successivamente, si è affrontata la discussione tra Fiordaliso e Claudio Roma. Quest’ultimo ha perso punti ed è stato percepito come maleducato dal pubblico. In particolare, ha criticato la cantante sostenendo che, a causa dell’età, ha meno sogni rispetto agli altri concorrenti. Alfonso e Cesara hanno richiamato Claudio sottolineando che i sogni non conoscono età.

“Claudio, quando smetti di sognare, cominci a morire. I sogni non hanno limiti di età” ha affermato il conduttore. Cesara ha dato un’importante lezione ai concorrenti, basandosi su questa situazione: “Importa come si esprime. Fiordaliso è stata una grande signora perché non ha replicato. L’età non dovrebbe mai essere un argomento, soprattutto per una donna.”