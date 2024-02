Grande Fratello: Beatrice Luzzi e il sostegno da parte di una famosissima attrice italiana

Si avvicina sempre di più la finale di questa edizione del Grande Fratello e la prossima puntata, che andrà in onda lunedì 26 febbraio, verrà annunciato il nome del primo finalista. A scegliere è il pubblico tra Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese e Rosy Chin. A votare è stata anche un volto molto noto e amato del piccolo schermo, Elena Sofia Ricci.

IL SUPPORTO DELL’AMATA ATTRICE VERSO BEATRICE – Nel corso dell’ultima puntata del GF, andata in onda mercoledì scorso, Alfonso Signorini ha aperto il televoto per decretare il primo finalista. A contendersi il posto in finale sono i quattro “veterani” Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese, Rosy Chin e Grecia Colmenares.

Al ballottaggio sono finiti concorrenti spesso al centro dei riflettori, in particolar modo Beatrice. È innegabile, infatti, il fatto che l’attrice sia stata la protagonista delle maggior parte delle dinamiche che si sono create nel corso di questi mesi. Proprio per questo la Luzzi è nettamente favorita dai telespettatori.

Negli ultimi giorni la gieffina è stata al centro dell’attenzione dei social per il sostegno ricevuto da parte di una famosissima collega. A votarla, come dimostrato in un breve video divenuto virale, è stata Elena Sofia Ricci.

L’amatissima attrice, interprete di fiction e film di successo, ha pubblicato un video nelle sue IG Stories che la vede mentre vota la Luzzi. Il filmato ha ovviamente fatto impazzire il popolo dei social, venendo condiviso in massa.