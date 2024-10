Grande Fratello, continua la tensione tra Mariavittoria e Tommso

La casa del Grande Fratello è per molti un luogo dove scoppia l’amore. È questo il caso di Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi? La loro conoscenza, sembra essere, però, già arrivata al capolinea e a non avere un gran futuro.

Durante l’ultimo litigio, i due sembrano essere arrivati ad un punto di non ritorno. Mariavittoria, sentendosi trascurata, non è sicura dei sentimenti del suo compagno, a cui ha chiesto di trascorrere più tempo insieme. Tommaso, tuttavia, di fronte a tale richiesta di attenzioni, ha mantenuto ferme le sue posizioni; dicendo “Se vuoi stare con me, ci stai”.

Nonostante l’attrazione palpabile, i due non sembrano venirsi incontro, come dice anche lo stesso Tommaso. Franchi, infatti, le ha chiesto di dormire insieme. Lei, però, non si sente ancora pronta. Dopo questa forte affermazione, Mariavittoria ha sbottato contro il ragazzo, dicendo: “Non puoi reagire in questa maniera”. Successivamente cercando di spiegare i suoi sentimenti e le sue ragioni, ha riferito di non sentirsi pronta ad aprirsi e a mostrargli la sua sfera più intima e privata. Questo suo atteggiamento, come ha precisato, non è dovuto ad una mancanza d’interesse, ma è soltanto un modo per tutelare se stessa.

Tommaso è però convinto che siano altre le ragioni di questa distanza e, persuaso di ciò, dice di non essere disposto a perdere tempo.

Dopo la fine del dialogo, Mariavittoria, desiderosa di ricevere conforto, si è sfogata con Amanda, dicendo: “Sembra di star parlando con un muro”. Difronte a tale affermazione, la confidente le consiglia di non forzare le cose. Anche Iago ha detto la sua. Il concorrente ritiene che la coppia non abbia futuro e che tra i due non ci sia altro che una forte attrazione. La fiamma della loro passione è, dunque, destinata a spegnersi?