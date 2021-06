Grande Fratello: Dayane Mello mostra la foto senza veli su Instagram

Ha riscontrato un enorme successo la foto pubblicata da Dayane Mello nelle ultime ore su Instagram. La donna si è mostrata senza veli, facendo vedere tutto il suo décolleté. Sono molti, però, coloro i quali sospettano che ci saranno delle conseguenze.

Il suo profilo Instagram, infatti, potrebbe essere segnalato e non solo. Addirittura potrebbero decidere di far rimuovere la foto e non sarebbe certo la prima volta che ciò accadrebbe sui social.

DAYANE MELLO AL GRANDE FRATELLO VIP – Dayane Mello è stata molto legata, all’interno del Grande Fratello Vip, a Francesco Oppnini, nonostante fosse fidanzato. Inoltre ha avuto anche una profonda amicizia con Rosalinda Cannavò che le è stata molto vicina in momenti tristi della sua vita.

Terminato il reality però, Dayane Mello non ha smesso di far parlare di sé, anzi. Questa foto pubblicata nelle ultime ore testimonia proprio quanto appena detto. Non sono mancati sotto la foto i commenti positivi dei fan e neanche qualche critica di qualche utente del web indignato.

La foto è davvero molto intima e non lascia spazio all’immaginazione. Si mostra ricoperta di acqua, dinanzi ad una scala in legno. Il corpo si vede integralmente e lei appare bella e sexy. Per vedere la sua foto clicca qui.