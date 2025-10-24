Grande Fratello, Donatella lascia momentaneamente la casa

Nella casa del “Grande Fratello”, un’altra uscita si aggiunge alla lunga lista di quest’anno. Questa volta si tratta di Donatella Mercoledisanto. La gieffina ha lasciato momentaneamente il programma per motivi personali, non resi noti.

Nel corso di quest’edizione, non è la prima volta che un concorrente varca la porta della casa più osservata d’Italia. La prima è stata Anita Mazzotta. La tatuatrice ha da poco perso la mamma. Il suo allontanamento dalla casa non è durato molto, anzi, solo qualche giorno. Dopo, è stato il turno di Francesca Carrara. La donna si è assentata per poco tempo ed il suo ritorno è avvenuto silenziosamente.

Ora, invece, la protagonista è Donatella. Non si sa quando la Mercoledisanto tornerà, ne quali sono i motivi che l’hanno spinta ad uscire dalla casa. Si pensa che non sia successo niente di allarmante. Lo stesso “Grande Fratello” nel comunicato ha utilizzato la parola “momentaneamente”, lasciando immaginare che non sia nulla di grave. Tale termine, ad esempio, nel caso di Anita non è stato usato.

Il pubblico non vede di buon occhio queste uscite continue. Ciò nelle vecchie edizioni non era affatto possibile. Il problema è che una volta che si abbandona la casa, si entra in contatto con il mondo esterno e si diventa consapevoli dei pensieri e delle reazioni degli spettatori.

Simona Ventura, all’inizio della sua conduzione, aveva fatto una promessa: con lei, ci sarebbe stato un ritorno alle origini. Ed il pubblico proprio questo voleva e si aspettava. Alle parole della showgirl non sono seguiti i fatti. Nel frattempo, la stessa presentatrice ha commentato l’uscita della gieffina, scrivendo: “Forza Donatella”. Non resta, dunque, che attendere il suo ritorno per sapere qualcosa in più.