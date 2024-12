Grande Fratello e il nodo ascolti: strategie e nuove entrate per rilanciare il format

Lo scorso ottobre, Mediaset ha deciso di eliminare la puntata del giovedì del Grande Fratello dopo un mese di doppia programmazione settimanale. La scelta non è passata inosservata tra i concorrenti, che si sono interrogati sulle motivazioni. Luca Calvani ha commentato la decisione invitando i coinquilini a non insistere in confessionale, ipotizzando che fosse legata all’andamento del programma: “Non stiamo andando così bene”.

I concorrenti scoprono l’andamento del GF

Nei giorni successivi, alcune voci sugli ascolti non entusiasmanti del reality si sono diffuse all’interno della casa. Secondo quanto riportato da Jessica Morlacchi, Alfonso D’Apice avrebbe confidato a un concorrente che, prima di entrare, aveva letto diversi articoli che definivano il programma un “flop di ascolti”.

Questo avrebbe alimentato speculazioni tra i partecipanti, che hanno interpretato alcune scelte recenti – come l’ingresso di nuovi concorrenti in massa – come tentativi di rilanciare il format.

Tra gli appassionati, Jessica si è mostrata particolarmente attenta ai dettagli e sembra aver intuito che il cast potrebbe presto arricchirsi con l’ingresso di volti noti come Eva Grimaldi e Stefania Orlando.

Nonostante l’attuale edizione sembri qualitativamente superiore rispetto alla precedente, le performance televisive non ancora brillanti potrebbero indurre la produzione a riflettere su possibili cambiamenti per il futuro. Tra le ipotesi, un ritorno alla formula “Vip” con opinionisti rinnovati e un approccio più calibrato su trash e casting, che potrebbe restituire al programma una maggiore attrattiva per il pubblico.