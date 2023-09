Il Grande Fratello è ufficialmente iniziato e con l’arrivo di tutti i concorrenti nella casa, le dinamiche non si sono fatte attendere. Come ogni anno, tra i protagonisti c’è sempre colei che emerge in maniera prorompente rispetto agli altri. Nonostante i pochi giorni dall’inizio del reality, è possibile già ufficializzare Giselda Torresan come una delle protagoniste indiscusse di questa edizione.

La 34enne originaria di Seren del Grappa è un amante della montagna. La ragazza ha più volte evidenziato il suo desiderio di vivere lontana dalla città e soprattutto lontana da tutto quello che la metropoli comporta. Nonostante questo però, Giselda ha scelto di avventarsi in questa nuova esperienza. Un gioco fatto di condivisione forzata con altri concorrente e con moltissime telecamere presenti nella casa e accese h24.

Giselda Torresan bullizzata in fabbrica

Pian piano tutte le storie dei concorrenti verranno alla luce. Questo per permettere ai telespettatori di conoscerli e soprattutto di potersi affezionare a loro e riconoscersi nelle storie vissute.

Un episodio che riguarda la storia di Giselda ha profondamente toccato il web. Secondo alcune indiscrezioni la ragazza sarebbe stata dimessa dall’ospedale pochi giorni prima di entrare nella casa. A quanto pare gli autori non conoscevano delle sue dimissioni dall’ospedale per scelta di Giselda.

La concorrente stava attraversando un momento molto delicato legato al suo lavoro. Giselda prima del suo ingresso, ha anche deciso di licenziarsi dalla fabbrica nella quale lavorava, perché bullizzata dai suoi colleghi maschi. Quanto di tutto questo sarà raccontato da Giselda durante una delle puntate? E soprattutto la storia di Giselda riuscirà a coinvolgere i telespettatori rendendola una delle favorite? Tutto è nelle mani del pubblico.