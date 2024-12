Grande Fratello: Eva Grimaldi pronta a tornare, nuove strategie per risollevare gli ascolti

La produzione del Grande Fratello sta mettendo in atto una serie di mosse per rilanciare un’edizione segnata da ascolti inferiori alle aspettative. Tra queste, l’ingresso di nuovi volti nella Casa, incluso il ritorno di ex concorrenti storici.

Secondo quanto riportato da Davide Maggio, Eva Grimaldi, già partecipante della sesta edizione del Grande Fratello Vip, sarebbe pronta a varcare nuovamente la famosa porta rossa.

Tornano vecchie glorie

L’attrice si unirebbe a Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, altre due figure iconiche del reality, per cercare di ridare slancio al programma. La domanda è se il contributo di queste protagoniste riuscirà a invertire la tendenza di una stagione che finora ha faticato a conquistare il pubblico.

Nella puntata del 2 dicembre, altri sei nuovi concorrenti hanno fatto il loro ingresso nella Casa. Tra questi, spiccano nomi come l’ex Miss Italia Zeudi De Palma, già al centro di discussioni per un presunto bacio con Alfonso D’Apice, e Maria Monsè, accompagnata dalla figlia Perla Maria Paravia, che partecipano come unico concorrente.

L’obiettivo della produzione è chiaro: ampliare il cast e puntare su volti riconoscibili per rinnovare l’interesse del pubblico ed evitare un’eventuale chiusura anticipata del reality.