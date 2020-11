Grande Fratello, ex concorrente oggi fa il bodybuilder

Massimo Scattarella lo abbiamo conosciuto diversi anni fa all’interno della casa del Grande Fratello. Oggi è un noto bodybuilder ed è irriconoscibile se messo a confronto al periodo passato nel reality show. CLICCA QUI PER VEDERE LE FOTO DELL’EX CONCORRENTE DEL GF.

MASSIMO SCATTARELLA AL GF – Concorrente del Grande Fratello 10, Massimo Scattarella era soprannominato Il Pitbull per la sua prestanza fisica e il suo modo di fare. Gli appassionati del reality show ricorderanno il suo percorso all’interno della casa e la sua squalifica a causa di una bestemmia che ha indignato i telespettatori.

Ad oggi, Massimo non fa più parte del mondo della televisione, anzi, preferisce frequentare le palestre e allenarsi per diventare un famosissimo culturista. Massimo Scattarella è cambiato molto rispetto alla sua partecipazione al Grande Fratello: è diventato molto più muscoloso e gode di un discreto successo come bodybuilder.

Non è assolutamente recente la passione di Massimo per il proprio corpo, la salute e l’estetica. L’uomo, infatti, ha sempre avuto un’alimentazione sana e si teneva in forma facendo ginnastica ed esercizi con costanza, anche durante la partecipazione al reality.

Per Massimo Scattarella esiste solo la sua passione per la palestra: il soprannome Pitbull è rimasto ma sono aumentati i muscoli, il petto, l’addome e soprattutto i tatuaggi che decorano il suo corpo. Voi lo ricordate?