Grande Fratello, ex concorrente ritrova l’amore e pubblica uno scatto sui social

Il Grande Fratello è uno dei reality show più seguiti in Italia e sicuramente un ottimo trampolino di lancio per giovani interessati al mondo dello spettacolo. Anche a distanza di anni, i protagonisti della casa più spiata d’Italia sono molto seguiti sui social, qualcuno diventando influencer.

ASIA NUCCETELLI E L’ESPERIENZA AL GF – Asia Nuccetelli partecipò all’edizione Vip del programma nel 2016 assieme alla madre, la showgirl Antonella Mosetti, oggi opinionista in alcuni programmi di Barbara D’Urso. Le due, durante quell’edizione, furono una combo micidiale soprattutto contro Giulia De Lellis, la quale rimproverò pubblicamente Asia per aver passato troppo tempo con il fidanzato Andrea Damante.

DOPO IL GF – Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, Asia si è allontanata dalla televisione, tranne quelle rare volte in cui ha rivestito il ruolo di opinionista da Barbara D’Urso. La ragazza, tuttavia, è molto seguita sui social dove ha avviato la sua carriera da influencer, professione molto ambita dalle nuove generazioni. Sul suo profilo Instagram, la ragazza condivide molti scatti di vita quotidiana ma anche foto professionali, in linea con il suo lavoro; inoltre, Asia è una grande amante di cavalli e dell’equitazione.

ASIA MOSTRA SU INSTAGRAM IL NUOVO FIDANZATO – La ragazza si è fatta notare soprattutto per la simpatia che aveva all’epoca per Andrea Damante. Dopo diverso tempo, però, Asia Nuccetelli ha ritrovato l’amore e ha ben pensato di presentarlo sui social. Luigi Del Prete, nome del ragazzo, appare assieme alla figlia di Antonella Mosetti in uno scatto postato su Instagram. I due sembrerebbero molto affiatati e innamorati. Per vedere la foto cliccate qui.