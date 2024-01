Grande Fratello, Federico Massaro ci riprova con Anita Olivieri: “Apprezzo la sincerità ma…”

Dall’entrata nella Casa del Grande Fratello, Federico Massaro ha continuato a manifestare un interesse nei confronti di Anita Olivieri. Tuttavia, la giovane non ha mai ricambiato le attenzioni del modello, sottolineando di sentirsi ancora legata ad una persona esterna alla Casa. Nonostante i ripetuti rifiuti da parte di Anita, Federico sembra determinato a non arrendersi e ha deciso di perseverare nel suo corteggiamento. Convinto che “la speranza è l’ultima a morire”, Massaro ha invitato Anita nella sua camera la sera scorsa per poter parlare con più tranquillità e ribadire i suoi sentimenti.

Il confronto tra Federico e Anita

“Ci tenevo a farti capire determinate cose, volevo semplicemente fare questo e basta. Dammi la mano, tu guardami e basta. Ascolta e basta, ok? Ho il cuore a mille, volevo soltanto farti capire che non gioco con i sentimenti delle persone, so che hai avuto questo dubbio. Anche se è un po’ imbarazzante ne hai avuto la prova. E volevo dirti che palo o non palo, quando sono entrato la cosa che mi è piaciuta è stata come ti sei comportata con me e lo vedevo che sorridevi tanto e non ti conoscevo, ma un pochino ti avevo intuita.

Quando abbiamo parlato ho visto il tuo carattere e quello mi è piaciuto. Questa cosa non so come definirla, ma è un regalo e io ti ringrazio per questo, che tu possa o non possa, che tu mi voglia conoscere o no, o magari cambierò idea io, però ti voglio vivere, sono felice di questa cosa e questo è tutto il coraggio che ho al momento. Quando parlo con Vittorio non sono timido, ma con te sì, quindi non so se ci conosceremo davvero perché finché non avremo quella confidenza… è difficile, però questo è quanto”, ha detto Federico.

Anita si è detta felice per questo confronto ma è rimasta ferma sulla sua posizione: “Come ti ho detto anche quando c’è stata la cosa della suite, ho apprezzato che tu nonostante tutto non abbia nascosto questa cosa e lo hai fatto anche se gli altri non ti hanno trovato coerente. Se una persona ti piace dici che non puoi fingere e hai fatto bene, quindi comunque apprezzo che tu sia stato sincero e diretto, ma indipendentemente da fuori è una questione mia e continua ad essere così, però se dire questa cosa ti ha fatto stare meglio sono stata contenta, spero di non aver fatto cose che ti abbiano fatto capire male o fraintendere qualcosa, perché non voglio farti stare male“.

Tuttavia, sta girando sui social un video che dimostrerebbe un comportamento ambiguo della gieffina: la si è sentita parlare con una voce maschile che le ha detto “Niente… provo con queste cose” e la Olivieri ha risposto “Quello che volevo, volevo proprio questo“. Quando è arrivato Federico e le ha chiesto se ci fosse qualcuno, la ragazza ha affermato la presenza solo di Fiordaliso che dormiva in quel momento.