Sono passati tanti anni dal Grande Fratello 2003, edizione in cui fece la sua comparsa un giovanissimo Luca Argentero. Ad oggi l’attore è uno dei più amati in Italia e ha alle spalle una grande carriera nel cinema e piccolo schermo. Tuttavia, ha ricevuto delle aspre critiche da parte di un suo ex collega, Fedro Francioni.

Fedro Francioni contro Argentero: “Opportunista”

Oggi, Fedro Francioni ha 53 anni, lavora in radio ed è sposato. Nonostante la sua vita proceda nel migliore dei modi, l’ex gieffino non ha affatto dimenticato la sua esperienza nella casa del Grande Fratello. Al Corriere del Veneto, infatti, ha raccontato della decisione di abbandonare la casa per un lutto in famiglia ma anche della solida amicizia con Luca Argentero.

“Era morta una zia a cui tenevo molto. In quegli anni non succedeva come ora che ti fanno entrare e uscire. Lì mi dissero: o dentro o fuori. Sono uscito perché ci tenevo ad andare al funerale di zia Annamaria ed abbracciare i miei cugini. Felice di aver scelto gli affetti familiari“ ha esordito Fedro.

In casa, il 53enne si legò particolarmente a Luca Argentero, tuttavia, le cose non sono andate bene tra loro: “Quando sento questo nome per me è come mettere il dito in una piaga. Io e lui eravamo praticamente fratelli, sia dentro che fuori la Casa. Abbiamo condiviso tantissime esperienze, abbiamo anche condiviso lo stesso appartamento.

Poi col tempo si è rivelato diverso, un opportunista. Abbiamo litigato e non ci vediamo più. Per me lui è stato una grandissima delusione. Ho 53 anni e sono serenissimo. Ho un lavoro meraviglioso, guadagno, ho una moglie fantastica e onestamente firmerei per andare avanti così per i prossimi trent’anni”.