Grande Fratello: fiocco rosa per un ex gieffino

È di ieri la notizia della nascita della piccola Siria, figlia di un ex concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello. Si tratta di Danilo Aquino che ha subito voluto condividere l’immensa gioia con i suoi follower.

AL GF – L’ex gieffino, come si può vedere anche dalle sue ultime IG Stories, ha mantenuto i legami con alcuni suoi coinquilini. Alessia Del Prete, infatti, non ha potuto non manifestare la felicità per i suoi amici. Su Instagram, la ragazza ha scritto: “Sono diventata zia. Non vedo l’ora di vederti piccola Siria. Auguri ragazzi. Sarete fenomenali”. Danilo è però ricordato anche per alcune vicende avvenute all’interno della casa e non. Con Luigi Favoloso, infatti, vi sono stati alcuni scontri anche dopo la fine del reality.

L’ANNUNCIO DI DANILO – È nata ieri pomeriggio Siria, 3,525 di pura felicità per papà Danilo e mamma Giada. L’ha voluto annunciare Aquino, postando tra le Instagram Stories la foto della manina che stringe il dito dell’ex concorrente, il tutto accompagnato da La Cura di Franco Battiato.