Grande Fratello: Francesca Rocco e Giovanni Masiero annunciano la seconda gravidanza

E’ sempre stata una coppia molto amata, quella formata da Francesca Rocco e Giovanni Masiero. I due si sono conosciuti proprio nella casa più spiata d’Italia e il loro amore è nato davanti alle telecamere.

I due hanno appena annunciato di essere in attesa del secondo figlio. La loro storia non sempre è andata a gonfie vele. I due hanno vissuto in passato una profonda crisi, ma adesso sono tornati più forti di prima.

Dopo la nascita della prima bambina, di nome Ginevra, la coppia ha deciso di allargare la famiglia e adesso aspettano entrambi il secondo figlio. La comunicazione è arrivata sui social, in particolare sul profilo di lei che ha scelto di dire a tutti i suoi fan cosa stesse provando in quel momento.

LA DEDICA DI FRANCESCA ROCCO SUI SOCIAL AL NUOVO NASCITURO – ”Cinque mesi e un dolce segreto. Lo abbiamo sperato, desiderato, sognato ed eccoti qua! E’ con immensa gioia che vogliamo urlare al mondo che diventeremo genitori per la seconda volta! In questo anno così strano, così pieno di preoccupazioni, pensieri per il futuro la nostra unica certezza è che, in serbo per te, piccola creatura, avremo un sacco di amore da donarti!”

E ancora: ”Oggi ci sentiamo già in quattro e non vediamo l’ora di intraprendere questo nuovo viaggio che ci aspetta, però questa volta con un’aiutante speciale…la piccola Ginevra. Posso dire che la vita è meravigliosa”. Per concludere, la Rocco ha voluto condividere la diapositiva dell’ecografia insieme alle persone che la seguono.