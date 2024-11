Grande Fratello, già è finita tra Alfonso e Federica?

Dopo il bacio scattato tra Federica e Alfonso, la coppia sembra essere giunta già al capolinea e l’idea di un loro possibile ritorno sembra essere nuovamente molto lontana.

Durante l’ultima puntata andata in onda su Canale 5, il ragazzo di origini napoletane messo difronte ad una scelta, ha deciso di soggiornare nel Tugurio, separato dalla sua lei. Nonostante la lontananza, il suo pensiero rimane fisso sulla Petagna. Ieri, i due, separati da una porta; hanno avuto un confronto molto acceso e il loro rapporto sembra essersi definitivamente rotto. Alfonso ha chiesto all’ex fidanzata se stesse ricevendo attenzioni da Stefano, concorrente del Grande Fratello ed ex tentatore di Temptation Island.

Federica, messa alle strette, ha detto: “É tutto normale, stiamo parlando”. Alfonso, non ritenendo quest’atteggiamento rispettoso nei suoi confronti, ha espresso la sua delusione, puntandole il dito contro. Stando a quanto raccontato dal giovane, Federica avrebbe ammesso di provare per Stefano pura indifferenza. Proprio questa confessione, avrebbe indotto Alfonso a riavvicinarsi all’ex fidanzata. La gieffina si è difesa, dicendo: “Sì sono andata lì per chiudere. Però poi mi fanno delle domande, devo rispondere e analizzo anche le mie risposte. Se mi chiedono: “Quella persona ti è indifferente al 100%?”, non posso dire di sì. Non lo è.”

Deluso più che mai, D’Apice dice: “Ti avevo detto di non farmi esporre, perché dopo questa cosa se finisce tra noi non potrà mai esserci più nulla. Sei arrivata quasi a questo. Avrei dovuto sentire tante altre parole e vedere tanti altri comportamenti. Mentre sto di qua, tu mi dici che stai parlando con lui. Non è questione di essere sincera, è che non lo dovresti proprio fare. Non gli hai detto: “Anche se mi scrivi la lettera è inutile perché adesso nella mia testa c’è un’altra persona e tu non mi interessi proprio”.

Ha poi aggiunto: “Non ci sono io e non ci sarò mai più, mi dispiace. Visto che devi scegliere per forza qualcuno perché sola non sai stare, fai così: scegli lui. Ciao”. Dopo di ciò, Alfonso si è allontanato dalla porta e Federica, rimasta sola, non ha detto altro se non: “Sei un bambino.” La rabbia avrà indotto il giovane a prendere questa decisione o la presa di consapevolezza? Ritornerà sui suoi passi?