Grande Fratello, gli ultimi rumors sul cast: scartato un amato ex volto di Uomini e Donne

In attesa della messa in onda della nuova edizione del Grande Fratello, sul web continuano a circolare numerosi rumors sui possibili nuovi concorrenti. Nelle ultime ore si è iniziato a vociferare che un amato ex tronista di Uomini e Donne sarebbe stato scartato. Di chi si tratta?

BOCCIATO UN EX TRONISTA – Come è noto da tempo, dopo quanto accaduto durante l’ultima edizione del GF Vip, Pier Silvio Berlusconi ha voluto apportare non poche modifiche al reality. Senza escludere totalmente la presenza di volti noti dello spettacolo, Berlusconi ha deciso di dare nuovamente la possibilità alle persone comuni di prendere parte al programma.

Negli ultimi tempi sono iniziati a circolare diversi nomi dei vip che potrebbero prendere parte alla nuova edizione del programma. Solo pochi giorni fa, attraverso un post pubblicato sulla pagina di Instagram del GF, è stata confermata la presenza di Alex Schwazer nel cast ufficiale del reality.

Dopo il recente annuncio da parte del programma, sul web è iniziato a circolare un rumor che vede protagonista un ex protagonista di Uomini e Donne. Si tratta di Federico Nicotera, ex tronista della scorsa edizione di UeD. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, il ragazzo sarebbe stato scartato dagli autori del reality.

A rivelarlo è stato Amedeo Venza attraverso le sue IG Stories: “Per la rubrica “le faremo sapere” il Gf ha detto No a Federico Nicotera”. Questa indiscrezione, però, è stata smentita proprio dall’ex tronista.