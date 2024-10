Grande Fratello, grandi rivelazioni da Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo

La casa del Grande Fratello non è soltanto luogo di litigi, ma è anche un nido d’amore. A dimostrarcelo è una coppia molto nota. Si tratta di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo.

I DUBBI E L’INGRESSO DI CARMEN- Il concorrente Enzo Paolo recentemente non ha attraversato un bel periodo all’interno dell’abitazione più osservata d’Italia; a tal punto da mettere in dubbio la sua stessa permanenza all’interno del programma. Il conduttore Alfonso Signorini per non fargli prendere decisioni affrettate, di cui poi si sarebbe probabilmente pentito, gli ha concesso di trascorrere alcuni giorni nella casa in compagnia della persona più importante della sua vita, la moglie Carmen.

L’INTERVISTA- Nell’ultima puntata, mentre lei stava varcando la porta rossa, pronta ad abbandonare lo show televisivo, Alfonso ha colto l’occasione per fare un’intervista alla coppia di coniugi; senza che l’altro ne sentisse le risposte. Il risultato è stato a dir poco sorprendente e, a tratti, piccante.

Una delle diverse domande ha avuto come oggetto la nota gelosia di Enzo Paolo. La ballerina ha risposto al quesito, dicendo: “ Lui è geloso perché mi ama. Quindi lui di tutto ciò che ama è geloso, perché è molto possessivo, giustamente“. Il coreografo, dal suo canto, ha detto: “Sono geloso di Carmen perché è la persona che amo. Quando si ama qualcosa si è gelosi”. Il conduttore ha, inoltre, chiesto se durante i 42 anni di matrimonio, ci fossero mai stati dei tradimenti. La risposta è stata negativa per entrambi.

LA RIVELAZIONE- La fine dell’intervista ha lasciato tutti a bocca aperta. Signorini ha posto una domanda particolare. Ha chiesto quando fosse stata l’ultima volta che i due avessero fatto l’amore. La risposta ha superato di gran lunga le aspettative. Carmen un po’ rossa in volto, ha detto:” Mi metti in imbarazzo… Devo essere sincera? Dai Alfonso, siamo genitori, non posso dire. Vabbè, stasera si mette tutto, carte scoperte. Due sere fa, qui al Grande Fratello. Però non ditelo a nessuno. lo sono autorizzata…Qualche bacio. Ho fatto male? Non sono mica peccati questi. Dovevo dimostrargli l’amore. L’amore è bello. Siamo stati bravi a non farci vedere e non potevo andare via senza. Non volevo che gli venissero altri dubbi.” Anche il marito ha confessato la stessa cosa, confermando tutto. Tra i due la passione non si è di certo spenta; anzi è più accesa che mai.