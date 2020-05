Grande Fratello, Guendalina Tavassi attaccata sui social: “Beata te!”

L'ex gieffina è stata pesantemente criticata sui social e attaccata perché secondo i follower non si dedica alla famiglia. La risposta della donna ha sconvolto tutti.

Sono passati diversi anni dalla partecipazione al Grande Fratello di Guendalina Tavassi, tuttavia, la donna sa come far parlare di sé anche a distanza di tempo. La donna è molto attiva sui social e, tra una sponsorizzazione e l’altra, condivide momenti di vita quotidiana. Proprio questo suo modo di fare non ha convinto alcuni follower, i quali l’hanno attaccata pesantemente.

UNA FOLLOWER CONTRO GUENDALINA TAVASSI – Durante questo periodo di quarantena, sono tante le persone che hanno cambiato stile di vita tra lavoro e scuola. Una follower, nello specifico, non ha gradito il tempo che Guendalina passa sui social, così ha ben pensato di attaccarla pubblicamente. “Io in questa quarantena tra compiti ai bambini, lavori di casa e spesa arrivo la sera morta… beata te” ha tuonato la donna sul profilo della Tavassi, raccogliendo anche numerosi consensi.

LA RISPOSTA DI GUENDALINA TAVASSI – Non è di certo la prima volta che Guendalina viene attaccata, e anche in questo caso ha deciso di rispondere a tono. “Ma veramente faccio tutto, lavo, cucino, stiro sto dietro ai figli e alla casa. E’ vero mi aiutano, ma voi di sicuro avrete le mamme o le zie che fanno lo stesso” ha risposto l’ex gieffina, mettendo così a tacere chi la critica senza motivo.

GUENDALINA SPONSORIZZA UN LEGGINS MA L’ATTENZIONE CADE SUL MARITO – La donna, essendo molto attiva sui social, spesso sponsorizza diversi prodotti. Durante un video in cui sponsorizzava un paio di leggins, l’attenzione dei follower è caduta principalmente sul marito, Umberto D’Aponte.

L’uomo, allungato sul divano, non si è reso conto di essere stato inquadrato dalla moglie durante la diretta ed è per questo che è stato ripreso mentre si toccava le parti intime. I più attenti hanno notato le azioni dell’uomo, completamente ignaro di essere in diretta con tantissimi follower.