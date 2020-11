Grande Fratello: ha trovato l’amore un noto ex concorrente

Sembra proprio che sia tornato il sorriso ad un ex concorrente della quattordicesima edizione del Grande Fratello. Molto discusso durante la sua avventura televisiva, Alessandro Calabrese ha finalmente trova un nuovo amore.

L’ANNUNCIO SU INSTAGRAM – Tramite il proprio account Instagram, Alessandro ha voluto presentare ai follower la ragazza che gli ha fatto ritrovare il sorriso. Si tratta di Denise Rossi, nota per aver partecipato alla seconda edizione di Ex on the Beach Italia. Classe ’96, la ragazza è la protagonista dell’ultimo post che Calabrese ha condiviso su Instagram.

Il recente scatto vede la coppia scambiarsi un tenero bacio, ad accompagnare l’immagine la didascalia: “Erano anni che non pubblicavo una foto così…finalmente è arrivato il momento anche per me di condividere con voi il mio love”.

IL PERCORSO DI ALESSANDRO – Il ragazzo si è fatto conoscere dal pubblico del piccolo schermo con la sua partecipazione al Grande Fratello. All’interno del reality, Calabrese ha conosciuto Federica Lepanto (la vincitrice di quell’edizione), con cui ha poi intrapreso una breve conoscenza. All’interno della casa più spiata d’Italia è entrata l’ex fidanzata del gieffino, Lidia Vella, una relazione, la loro, abbastanza turbolenta.

Finita l’avventura al GF, Alessandro ha voluto dare un’altra possibilità all’amore, partecipando a Uomini e Donne. Corteggiatore di Sonia Lorenzini, il ragazzo ha poi deciso di abbandonare il programma.