Grande Fratello, Heidi Baci non ne può più di Massimiliano Varrese: “Pesante!”

Nel contesto del Grande Fratello, l’attore di Roma Massimiliano Varrese ha chiaramente dimostrato il suo interesse per Heidi Baci, tanto che le sue azioni, proposte e corteggiamenti hanno suscitato nell’interessata una certa inquietudine. Ecco cosa è accaduto nelle ultime ore.

Heidi non ne può più di Massimiliano

Parlando con Ciro, la 26enne ha dichiarato di essere molto infastidita dagli atteggiamenti di Massimiliano: “Non posso fare ghosting per la prima volta nella mia vita. Che cos’è? Sparire! Non rispondo più… Devi sfogarti? Chiama Piera!”. “Io rido, scherzo e mi è sfuggita la situazione di mano. È pesante. L’ho sempre frenato ma lui non capisce” ha continuato.

L’attore ha cercato un confronto con la giovane: “Mi dispiace tanto, però non c’è mai stato il momento in cui sono riuscito a parlarti in un certo modo. Ti volevo parlare così già da prima. Io non ho valutato determinate cose…era meglio che stavo zitto. […] Magari sto qua dentro da più giorni di te e ho perso un attimo la cognizione dei tempi. E mi dispiace di questo perché si è creata una situazione in cui mi trovo un po’ in imbarazzo.”

Heidi ha quindi risposto: “Tu hai detto una cosa e io ho reagito ridendo, con leggerezza ok? Quindi mi alzo e me ne vado. Oppure sorrido, lo sai io sono una persona allegra, c’ho voglia di ridere e scherzare. Mica devo stare qua a mettere il muso alla gente… Sai qual è il mio intento? Voltare pagina ed eliminare sto polverone. Questo dico io: ridiamo, scherziamo… Se mi devi dire qualcosa dimmelo adesso. Perché per me le cose che dicevi erano serie, quindi io per non creare equivoci, mi alzo e me ne vado ed evito”.

A quel punto, Varrese ha cercato di giustificarsi spiegando di non avere un forte interesse come lei crede: “Ma così si è creato questo fumo volevo già dirti ste cose prima ma non c’è stato modo.. Proprio perché volevo prenderla leggera ho cercato di parlarti subito, si è creato un polverone che è l’opposto di quello che mi sarebbe piaciuto creare con te“.