Grande Fratello, Helena vuole andar via dal programma

Non è la prima volta che Helena, dall’inizio del programma, ha momenti di sconforto. Durante la scorsa notte, però, la concorrente del “Grande Fratello” sembra aver toccato il fondo. Durante uno sfogo con Javier, ha confessato di voler abbandonare il programma condotto da Alfonso Signorini.

LO SFOGO A JAVIER- La modella in lacrime, ha detto: “Io non ce la faccio più. No, non va bene, non posso stare qua Javier, devo andare, davvero sto impazzendo”. Il pallavolista di origini argentine le è stato accanto per tutta la durata dalla notte. Dopo averla accompagnata in confessionale dalla psicologa, l’ha invitata a non prendere decisioni affrettate.

LA LITE CON JESSICA- Helena, più e più volte nel corso della sua permanenza all’interno della casa più osservata d’Italia, ha avuto delle discussioni con altri coinquilini; quelle più forti sono avvenute con Shaila. Tra le due, ora, sembra esserci un clima di pace. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, non è stato alcuno scontro con la velina di “Striscia La Notizia”, ma la lite avvenuta ieri sera con Jessica.

Tra le due non scorre buon sangue e non è la prima volta che nasce un battibecco. Ieri, però, la situazione si è surriscaldata a tal punto che Helena si è alzata dal suo posto, ha preso un bollitore d’acqua e ha lanciato il contenuto contro Jessica. La sua reazione sarebbe stata innescata dalle parole della cantante romana. Per tre volte la Morlacchi avrebbe insultato Helena, definendola: “imbecille”. Lo staff a sostegno della modella esige un provvedimento contro l’istigatrice. Sul profilo Instagram della Prestess, il suo team ha pubblicato una storia che recita: “Si sta assistendo con preoccupazione è tristezza ad una serie di attacchi ingiustificati rivolti alla concorrente Helena. Tali spezzanti ed arroganti atteggiamenti non possono essere più tollerati anche in ragione del fatto che espressioni del tipo: “non sai manco com’è fatto il pane”, “torna da dove sei venuta”.

LA RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO– Il comunicato continua: ““Quella è abituata così…nella giungla”, “non parlare di cose profonde, ma balla la samba” , oltre ad essere ingiustificatamente denigratorie, risultano essere profondamente razziste o, quantomeno, classiste e ci si augura ben lontane dal buon nome della produzione e/o della rete che mette in onda la trasmissione. Si chiede pertanto di voler valutare, con attenzione le ingiurie ed i toni sprezzanti rivolti alla concorrente Helena al fine di assumere tutti i provvedimenti che saranno ritenuti opportuni a tutela di quest’ultima nonché a tutela del pubblico televisivo. Questo è l’augurio del team di Helena”.