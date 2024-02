Grande Fratello: il crollo di Greta Rossetti dopo la puntata

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 26 febbraio, Greta Rossetti si è lasciata andare ad un lungo sfogo. Davanti alle critiche ricevute da alcuni gieffini, l’ex volto di Temptation Island è crollata.

LO SFOGO DELLA GIEFFINA – Per Greta non è stata affatto facile la puntata del GF andata in onda lunedì in prima serata. Nonostante le rassicurazioni di Vittorio Menozzi sul rapporto che la ragazza ha instaurato con Sergio D’Ottavi, la gieffina non è riuscita ad ignorare i commenti negativi ricevuti dagli altri inquilini.

Nel corso della diretta, Alfonso Signorini ha voluto far sapere alla Rossetti cosa pensano gli altri gieffini sui suoi rapporti con Sergio e Vittorio, quest’ultimo oramai eliminato dal reality. Questi commenti negativi non hanno lasciato indifferente la ragazza che, una volta conclusa la puntata, si è sfogata con D’Ottavi.

Sergio ha tentato di confortare l’inquilina, consigliandole di ignorare il giudizio degli altri e di essere forte. Nonostante il supporto del gieffino, Greta non è riuscita a nascondere la delusione verso alcuni concorrenti:

“Ciò che mi dà fastidio, ma veramente, è che invece che guardare il bello delle persone e dei rapporti, capirli e comprenderli, si giudicano e si guarda il brutto.”