Grande Fratello, il ritorno di Shaila e Lorenzo

La casa più osservata d’Italia regala sempre grandi colpi di scena, come nella puntata di ieri, 28 Ottobre. Gli spettatori non soltanto hanno assistito all‘ingresso di Federica Petagna come nuova concorrente, ma hanno visto il ritorno sugli schermi italiani di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

I due, dopo un breve permanenza al “Gran Hermano” spagnolo, hanno ripreso la loro avventura nel programma condotto da Alfonso Signorini. Questa volta hanno, però, varcato la porta rossa come coppia ufficiale. Durante il viaggio nel territorio ispanico, tra i due è scoppiata la passione come non mai.

Una volta tornati alla normalità, hanno dovuto fare i conti con le persone che avevano lasciato a Roma. I soggetti in questione sono Javier e Helena. I concorrenti messi difronte alle immagini che ritraevano Shaila e Lorenzo vicini, affiatati e passionali; hanno avuto reazioni molto diverse. Helena non ha titubato neanche un attimo e terminato il video, subito ha preso la parola, accusando Lorenzo di non essere stato corretto e chiaro nei suoi confronti. Javier, dopo attimi di silenzio, ha parlato su invito del conduttore e guardando la velina di “Striscia La Notizia”, ha detto: ” Non si gioca con i sentimenti. Sono felice per loro, per me ci sarà qualcuno che mi aspetterà fuori, qualcuno di migliore. Mi sono tolto un peso, non mi riguarda più, per me Shaila non è più in questa casa”.

Dopo aver pronunciato tali parole, il concorrente ha avuto un forte appoggio da parte del pubblico, che sentendo le sue parole, non ha esitato ad applaudire. Tale reazione non è piaciuta all’ex ballerina di “Amici”. Durante la pubblicità, la ragazza di origini napoletane si è lasciata andare a considerazioni di disapprovazione nei confronti degli spettatori presenti in studio: “Ogni cosa che dice devono fare l’applauso, mi sembra esagerato”.

Il ritorno della coppia ha colpito anche gli altri gieffini. In particolar modo, Mariavittoria Minghetti. Tra lei e Shaila non scorre buon sangue. Infatti, la concorrente romana non gradiva la sua presenza nel programma già in passato, e certamente, non inizierà a farlo ora. A riguardo si è espressa dicendo: “È tornata e mi ha nominato. Io quella non la posso sopportare. Poi era immune e non si poteva nominare. Ma come fa Lorenzo a starci? Solo perché è bella? Io non capisco come fa. Io la vedo così finta. Non la riesco a vedere vera”.