Il Grande Fratello è sempre stato un reality molto seguito in Italia. Nel corso degli anni, però, è drasticamente cambiato con l’avvento dei vip e dei cosiddetti “copioni” che hanno cancellato quella autenticità dei partecipanti. Per questo motivo, gira voce che quella che andrà in onda il prossimo autunno potrebbe essere l’ultima edizione.

Rivoluzione di Pier Silvio Berlusconi

Come in molti avranno ormai compreso, Pier Silvio Berlusconi sta attuando una vera e propria rivoluzione in casa Mediaset. L’obiettivo è quello di elevare l’emittente televisiva dando poco spazio, o quasi nullo, ai personaggi definiti “trash”. Anche Guendalina Tavassi, sorella di Edoardo Tavassi, ha commentato questa rivoluzione in casa Mediaset.

La nuova edizione del Grande Fratello andrà in onda dall’11 settembre e sarà trasformata: non più personaggi trash o influencer, ma contenuti di qualità, persone che sappiano intrattenere senza risultare volgari. Infatti, chi prenderà il posto da opinionista sarà proprio la giornalista Cesara Buonamici.

In quest’ottica, si è pensato di eliminare anche il momento social dal reality e di conseguenza allontanare Giulia Salemi. A seguito di tutte queste novità, quale sarà il futuro del reality?

Secondo TvBlog, i fan del Grande Fratello possono tirare un sospiro di sollievo: il reality andrà in onda fino al 2026. “Il Grande Fratello dunque resterà ancora fino al 2026 una realtà di Canale5. Il format Endemol, va detto, ha molto mercato in Italia e ci metterebbe due minuti a trovare un altro broadcaster a comprarselo. Pier Silvio Berlusconi ha però deciso di scommetterci ancora. Ora non resta che vedere alla prova dei fatti (e ascolti) il nuovo corso del Grande Fratello, da settembre con Alfonso Signorini e Cesara Buonamici su Canale5” si legge.

Il nuovo cast sarà formato da 10 vip e 10 nip e saranno “persone che vivono la vita di tutti i giorni come la maggior parte degli italiani. Persone che si alzano alle 5 del mattino epr alvorare, magari facendo chilometri di strada in machcina, in treno e in pullman. Gente i cui social servono a fine giornata solo per rilassarsi un po’, ma che non vive per quello”.