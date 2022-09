Grande Fratello, la scelta di una ex concorrente: lontano dai riflettori

Recentemente è tornata a far parlare di sé un’ex concorrente del Grande Fratello. Si tratta di Sarah Nile, che ha preso parte alla decima edizione del reality dove al timone della conduzione c’è stata Alessia Marcuzzi. Stando a quanto appreso dal settimanale Nuovo, la donna ha deciso di dire addio al mondo dello spettacolo.

LONTANO DAI RIFLETTORI – Durante la sua avventura nella casa più spiata d’Italia, Sarah ha stretto un forte legame con Veronica Ciardi. È stato proprio il loro rapporto, durante quell’edizione, a finire spesso al centro delle discussioni. La loro amicizia, infatti, sembrava qualcosa di più.

Come accaduto a tanti ex gieffini, una volta conclusa l’esperienza nel reality, la Nile è tornata alla vita di tutti i giorni. La ragazza, infatti, non è più apparsa sul piccolo schermo, decidendo di allontanarsi dalla luce dei riflettori.

A parlare dell’ex gieffina e della sua vita è stato Nuovo, svelando che ora la donna è assistente di un chirurgo estetico:

“Disintossicarsi dal piccolo schermo? Per Sarah Nile si può. L’ex gieffina si allontana dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla bellezza … altrui. Ora è felice con il marito, l’imprenditore Pierluigi Montuoro. Ecco Sarah in camice verde nei panni di assistente di un moto chirurgo estetico. “Mi chiamano l’angelo custode, dato che sono molto presente e sono un forte sostegno per le clienti “, racconta la Nile che ormai ha scelto la famiglia”.