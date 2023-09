Grande Fratello, le nuove regole di Mediaset terrorizzano i concorrenti

Il Grande Fratello è iniziato da pochi giorni e le nuove regole di Mediaset stanno già terrorizzando i concorrenti. Come in molti sapranno, Pier Silvio Berlusconi ha rivoluzionato l’emittente televisiva allontanando personaggi considerati “trash” e mettendo alcune regole più severe nei reality.

Concorrenti terrorizzati

Com’è noto, quest’anno i concorrenti del Grande Fratello sono “Nip” e pochissimi “Vip” per dare l’occasione ai non famosi di farsi conoscere. Tuttavia, i gieffini devono rispettare per contratto alcune fondamentali regole come non utilizzare un linguaggio volgare, pregare durante i pasti, utilizzare gli oggetti degli sponsor in modo consono ecc… Tutto questo sta creando un clima di profonda tensione tra i concorrenti, i quali hanno paura di essere richiamati o squalificati.

Ma cosa è successo nello specifico? Ieri pomeriggio il calzolaio Lorenzo Remotti si è lasciato scappare una parolaccia durante una conversazione con i suoi coinquilini nel tugurio. Questa parolaccia ha suscitato la reazione allarmata della manager Anita Olivieri, la quale ha sin da subito pensato al linguaggio utilizzato.

Un altro richiamo è stato fatto dalla chef Rosy Chin a Massimiliano Varrese, il quale aveva iniziato ad imitare il personaggio del film Scream, tenendo un coltello in mano. Rosy, infatti, l’ha fermato facendogli notare che il comportamento adottato non era consono.

Insomma, i concorrenti sembrerebbero terrorizzati da qualsiasi azione o dichiarazione. Sui social, infatti, stanno spopolando post e meme divertenti proprio sulle loro facce spaventate. Tuttavia, alcuni stanno accusando la produzione di essere troppo dura con loro e di aver così fermato tutto il divertimento del reality.