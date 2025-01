Grande Fratello, l’eliminazione di Helena

Contro molte aspettative, ieri, ad essere stata eliminata dal programma del Grande Fratello è stata Helena Prestess.

L’annuncio del risultato del televoto ha lasciato molte persone, incluse i concorrenti, a bocca aperta. I fan da casa ritengono che la votazione sia stata truccata; alcuni suppongono che i votanti siano stati ingannati da come la domanda sia stata posta.

Helena, in un primo momento, è sembrata tranquilla. Varcata la porta rossa, l’ex concorrente è scoppiata in lacrime. Nel video pubblicato dal GF, la modella dice: “Io ringrazio tutti quelli che mi hanno votato come preferita. E mi dispiace per quello che è successo. Ero un po’ stanca, mi sono sentita schiacciata. Però grazie al Grande Fratello, grazie a tutti. Per me questa è stata un’esperienza molto bella. Mi mancherete, di sicuro mi mancherete tantissimo. Grazie a tutto il pubblico e un bacio enorme. Grazie a tutti voi per questo percorso“.

Tra i concorrenti c’è stato grande stupore. Lorenzo, non appena è stata salvata Shaila è corso ad abbracciarla. Altri, invece, ancora faticano a credere come sia possibile che la velina di “Striscia La Notizia” e Ilaria Galassi abbiano vinto contro Helena. Stefania Orlando, entrata nel programma da qualche settimana, ha commentato così l’accaduto: “Onestamente non mi aspettavo che sarebbe uscita lei. Da una parte sì, dall’altra no. Però sono sicura che se non ci fosse stata la cosa del bollitore non sarebbe stata eliminata. Anzi, lei sarebbe andata molto avanti. Purtroppo penso che quell’episodio abbia pesato sul giudizio del pubblico.”

Ha, poi, aggiunto: “Lei è una bravissima ragazza, in quell’occasione ha fatto uno sbaglio. Così come penso che se il televoto fosse stato per scegliere il preferito da salvare, anche in quel caso non sarebbe uscita lei. Di certo è uscita una grande protagonista del Grande Fratello.“