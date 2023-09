Grande Fratello, l’idea degli autori per alzare gli ascolti: caos nella casa

Al contrario di quanto accaduto durante la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello, il programma avrebbe avuto un calo di ascolti. Questa versione pudica e censurata del reality sembrerebbe non piacere molto ai telespettatori. Per cercare di evitare che questa edizione sia un vero flop, gli autori avrebbero messo a punto un piano: far scoppiare il caos nella casa.

GLI ANIMI SI INFIAMMANO – Nel corso di quest’ultima settimana non sono mancati i litigi tra diversi concorrenti. A far scoppiare la miccia sarebbe stato un gioco lanciato dalla produzione, ossia attribuire a ciascun compagno d’avventura un aggettivo. I gieffini hanno deciso di essere sinceri tra di loro e questo avrebbe creato diverse tensioni.

Ha iniziare con i litigi sono state Grecia Colmenares e Letizia Petris. L’attrice, infatti, ha definito falsa e ipocrita la fotografa, accusandola di voler sempre essere al centro delle attenzioni. Dal canto suo, la Petris ha replicato di non essere affatto falsa, ma, anzi, di essere molto ingenua e altruista.

È stato poi il turno di Beatrice Luzzi, accusata da ben 7 inquilini di essere ipocrita e falsa. Ovviamente la donna non è certo rimasta zitta, replicando duramente contro i concorrenti, in particolar modo contro Massimiliano che, a detto della gieffina, l’avrebbe delusa.

Infine, anche tra Fiordaliso e Claudio Roma c’è stata della tensione. Sembrerebbe, quindi, che la produzione abbia cercato di far scoppiare qualche discussione per far parlare il programma e, di conseguenza, far alzare gli ascolti. Riuscirà il reality ad evitare il flop? Non resta altro che vedere lo sviluppo delle prossime puntate.