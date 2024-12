Grande Fratello, l’intervento della madre di Shaila Gatta

La puntata del Grande Fratello andata in onda ieri ha serbato grandi sorprese, tra cui l‘eliminazione di Federica Petagna dal programma. Anche un altro evento ha acceso il pubblico: l’intervento della madre di Shaila Gatta.

La signora Luisa, mamma della velina di “Striscia La Notizia”, ieri, è entrata all’interno della casa per avere un confronto con la figlia e per cercare di ricondurla sulla retta via. La donna, di origini napoletane, infatti, è convinta che il rapporto tra la gieffina e Lorenzo Spolverato non faccia bene a Shaila.

La signora, guardando negli occhi la giovane, ha esordito così: “Se ti vedessi da fuori, ti vergogneresti“. Dopo aver udito tali parole, l’ex ballerina di “Amici” è scoppiata in lacrime. Riguardo la relazione con Lorenzo, le parole dell’ospite sono state: “Sono venuta qui per dirti che questa storia d’amore è un libro già letto. Ti voglio dire solo una cosa, il mondo è là fuori, qua è il gioco e tutti stanno giocando tranne te. Tutti giocano. Hai l’occasione di far vedere chi sei realmente. Questa non sei tu”.

Ha poi aggiunto: “Ti devo dare un consiglio da mamma. Il tuo atteggiamento non va bene perché tu quando ti innamori perdi la bussola e non è giusto perché devi essere sempre libera e fare quello che vuoi: tu ti annulli per lui. Lorenzo? Un giocatore accanito proprio. Non siamo a Uomini e Donne, lui adesso dice che è innamorato. Tu hai sempre fatto le tue scelte e noi non abbiamo mai detto niente, adesso abbiamo visto una cosa e sono venuta qui a dirtelo”.

Shaila ha cercato di difendere ad ogni costo Lorenzo ed il sentimento che prova per lui. Dopo la fine della puntata, ripensando a cos’è accaduto, la gieffina si è lasciata andare, esprimendo i suoi pensieri. In preda ad uno sfogo, ha esordito: ” Di cosa dovrei vergognarmi? Vergognare di che? Non saprei dove andare a cercarla la vergogna. Io sono fiera di me, fiera di aver fatto minchiate, dalla prima all’ultima. Guarda che sono oggi, come sono diventata” ha commentato la ballerina prima di scoppiare in lacrime. “Tante cose lei neanche le sa, cose che ho vissuto. Lei non c’era. Non mi vergogno di niente. Sapessi quante cose mi sono vista da sola di cui mi sarei dovuta vergognare. Gli uomini di 60 anni che mi volevano portare a letto, che mi obbligavano.”