Grande Fratello, Lorenzo contro Javier

Grande Fratello, è tempo di rivelazioni. Il triangolo Shaila, Lorenzo e Javier non smette di far parlare di sé, tenendo molti spettatori incollati alla tv. Probabilmente, era proprio questo l’obiettivo dell’ex ballerina di “Amici”, amante dei riflettori.

Shaila, una volta uscita dal programma italiano per andare in quello spagnolo “Gran Hermano”; non ha perso tempo. Ha, infatti, raccontato a Lorenzo cos’è accaduto sotto le coperte tra lei e Javier, mentre le telecamere inquadravano altri concorrenti. Seppur l’audio sia disturbato, data la manomissione dei microfoni, nulla sfugge alle orecchie dello staff del show televisivo.

Nella clip si sente Lorenzo che dice: “Le cose sotto le coperte se le spoilera al pubblico senza prima averne parlato con te non passa bene“. Poi, aggiunge: “Così vuole vittimismo“. Si tratta di una chiara allusione al gieffino Javier.

Quello che Lorenzo non sa, è che in realtà a rivelare tutto per primo è stato proprio Javier, che non ci è andato leggero nel raccontare l’episodio. A tal proposito, si è espresso, dicendo: “Abbiamo dormito cinque notti insieme e tutte le notti ci baciavamo, non erano bacetti a stampo come dei tredicenni. Però senza microfono, sempre sotto le coperte, mi ha detto ‘mi raccomando neghiamo fino alla fine di esserci baciati’. A lei serviva tenere in piedi il triangolo con Lorenzo. Sapeva che se avessimo detto di esserci baciati avrebbe perso il centro della scena. Quando si era avvicinata di più a me, in puntata hanno iniziato a parlare di Yulia e Giglio e lei questo se n’è accorta. Così è tornata sui suoi passi con Lorenzo ed in puntata sono tornati a parlare di lei”.

Parole molto dure e che non permettono alcun tipo di fraintendimento. Sarà vero o la sua sarà stata una reazione al comportamento di Shaila? La velina di “Striscia La Notizia”, senza molti peli sulla lingua, gli ha, infatti, detto che qualora fosse stata lei, la prima dei due, ad uscire dal programma, non l’avrebbe aspettato fuori. Non resta che aspettare un confronto tra i tre.