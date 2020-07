Grande Fratello, lutto per ex concorrente: “Provo dolore”

Veronica Ciardi, ex concorrente del Grande Fratello e fidanzata del calciatore juventino Federico Bernardeschi, ha subito un grave lutto in famiglia: è venuto a mancare il padre. Un dolore straziante per la ragazza che ha deciso di sfogarsi sui social network per cercare di alleviare la sofferenza.

LE PAROLE SU INSTAGRAM – L’ex gieffina ha scritto un lungo posto su Instagram per dire addio al papà e sfogare un po’ del suo dolore. “Un dolore così profondo non l’ho mai provato. Mi sembra quasi innaturale per quanto sia fisico oltre che emotivo. Sento l’anima contorcersi dentro al mio corpo e provo dolore” ha esordito Veronica.

“Voglio scrivere tutto questo forse un po’ per lasciare che fluisca, magari si attenua. Cosa si fa in questi casi? Si aspetta? Mi affido al tempo? Non lo so proprio“ continua la ragazza sul suo profilo social, spezzata dal dolore. Tuttavia, Veronica Ciardi ha lasciato spazio all’amore che proverà sempre per il padre.

“Quel che so è che questo viaggio ci deve insegnare qualcosa. So che l’amore è la matrice ed anche il mezzo, che non conta l’attaccamento alla materia perché tutto prima o poi svanisce. Conta lo spirito, dovremmo sentire di più, sentirci di più. Siamo fatti di luce e dovremmo riconoscerla. Dovremmo donarla. Questo è il senso. Viviamo offuscati, ci crediamo immortali. In questa vita non lo siamo. Magari dopo lo saremo, ma qui… adesso… no” ha scritto l’ex gieffina.

Veronica ha promesso al padre che continuerà a viaggiare per il mondo, come spesso facevano assieme. Dopo la partecipazione al Grande Fratello, la ragazza non è più andata in televisione, si è ritirata nella sua vita privata insieme al suo fidanzato, calciatore della Juventus. I due sono tornati al centro del gossip solo dopo aver messo al mondo il primo figlio.