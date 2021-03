Grande Fratello, Martina Nasoni: flirt in corso con un ex corteggiatore di Uomini e Donne?

Martina Nasoni, ex gieffina, pare abbia ritrovato l’amore dopo la turbolenta storia con Daniele Dal Moro, ex gieffino e tronista di Uomini e Donne. Ed è proprio con un ex corteggiatore che la ragazza è stata accostata in queste ore.

FLIRT IN CORSO CON ALESSANDRO BASCIANO? – Amedeo Venza, sempre attento agli ultimi gossip, ha pubblicato sul proprio profilo una notizia su Martina Nasoni. Pare che l’ex gieffina abbia intrapreso una relazione con Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche.

“I due si sono conosciuti un anno fa durante una cena dove tra gli altri c’era Guendalina Tavassi. Giusto qualche sguardo e nulla di più. Poi si sono ritrovati una settimana fa sui social, e fra una chiacchiera e l’altra i due proprio ieri si sono incontrati. Galeotta una partenza lavorativa di Martina che le ha permesso di unire l’utile al dilettevole” ha scritto Venza.

A queste parole, Amedeo ha allegato alcuni scatti e dettagli apparsi sui social che confermerebbero questa tesi. Martina Nasoni, dopo la tormentata storia con Daniele Dal Moro, è stata accostata quest’estate all’ex corteggiatore Matteo Guidetti.

Tuttavia, potrebbe aver ritrovato l’amore vicino ad Alessandro Basciano, reduce dal suo percorso a Uomini e Donne, dove la tronista Giulia Quattrociocche decise di scegliere il suo rivale in amore. Vi piace questa nuova coppia? Attendiamo conferme da parte degli interessati.