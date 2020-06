Grande Fratello: Martina Nasoni si rivolge alla polizia: ”minacce di morte nei miei confronti”

Martina Nasoni, la vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello, sta passando un momento particolarmente difficile. Ha ricevuto delle minacce che in quest’ultimo periodo si sono intensificate e che non può più sopportare. Per questo, infatti, ha deciso di rivolgersi alla polizia.

MARTINA NASONI E LE MINACCE DI MORTE – Le minacce di morte che fanno continuamente a Martina Nasoni, ed in particolare da parte di un account specifico, hanno messo in guardia la ragazza stessa. I genitori, naturalmente, le sono molto vicini. La ragazza ha scelto di denunciare il tutto alla polizia. Di seguito le sue parole:

“Ora sono arrivata al limite! So che avete degli screen di tutti gli insulti e di tutte le minacce di morte ricevute in questo periodo da questo profilo. Vi chiedo di mandarmele in privato, così da poter avere abbastanza materiale da presentare alla polizia”.

E poi continua scrivendo: “Di solito non do molto spago a queste persone, ma le minacce di morte nei miei confronti e nei confronti della mia famiglia si sono intensificate.E anche i miei genitori ora si chiedono chi ci sia veramente dietro questo profilo. La situazione inizia a starci un po’ antipatica”.

I FAN AIUTANO MARTINA NASONI – I fan di Martina naturalmente si sono mobilitati per aiutare la ragazza e a raccogliere sempre più prove per denunciare l’account che continua a minacciarla. Forse nelle prossime storie rivelerà di più sulla vicenda che le sta creando preoccupazione allarmandola e stancandola anche.