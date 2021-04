Grande Fratello, Mary Falconieri convola a nozze: ecco chi è il futuro marito

Mary Falconieri l’abbiamo conosciuta durante l’edizione del Grande Fratello 14, andato in onda nel 2015. La ragazza era entrata nel cuore dei telespettatori soprattutto per la sua storia con Giovanni Angiolini. Ad oggi, però, quella storia d’amore è finita e Mary è pronta al grande passo con l’attuale compagno.

MARY FALCONIERI SI SPOSA – L’infermiera aveva già reso nota la notizia nel dicembre 2020, tramite un’intervista a Novella 2000. La data, secondo il giornale di Roberto Alessi, è fissata all’8 luglio, pertanto, l’evento ci sarà in piena estate.

Ma con chi coronerà questo sogno Mary Falconieri? Il fortunato è Giuseppe Matteo Schiavello, avvocato calabrese di 30 anni. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2018 e per la ragazza arrivò dopo la disastrosa storia con Giovanni Angiolini. “La nostra Prima Promessa. Colgo l’occasione per ringraziarvi tutti. Sono inondata di messaggi, non credo di riuscire a rispondere ad ognuno di voi singolarmente! Io ci provo ma siete in tantissimi… Grazie di cuore. Vi voglio bene!” ha scritto su Instagram la Falconieri.

UNA STORIA DIFFICILE CON ANGIOLINI – La storia d’amore con l’ortopedico Giovanni Angiolini è stata molto complessa. I due si conobbero al Grande Fratello e la relazione durò anche fuori. La fine della storia fu molto travagliata, alimentata da accuse.

Mary Falconieri raccontò di essere stata vittima di tradimenti da parte di Giovanni. Ma non è finita qui, perché la donna dichiarò che Giovanni non la sostenne in un momento molto delicato della sua vita inerente alla sua salute.