Grande Fratello, Mary Falconieri è incinta: svelato il sesso del bebè

Buone notizie per l'ex gieffina, la quale non solo ha svelato di essere incinta ma anche il sesso del bebè

Mary Falconieri, ex gieffina, sta vivendo un periodo molto felice della sua vita. L’infermiera, infatti, non solo è convolata a nozze con il suo fidanzato Giuseppe Schiavello, ma anche annunciato di essere incinta e il sesso del bebè in arrivo. Vediamo quindi gli ultimi sviluppi della sua vita.

La partecipazione al GF

L’infermiera ha partecipato alla versione Nip del Grande Fratello dove ha conosciuto il dottore Giovanni Angiolini, con il quale intraprese una relazione. La loro storia nacque infatti sotto i riflettori della casa più spiata d’Italia e continuò per un periodo di tempo anche fuori. Tuttavia, ad un certo punto i due decisero di lasciarsi e da quel giorno non si sono mai più rivisti.

Nuova vita per Mary

Dopo la brusca rottura con Angiolini, Mary ha ritrovato l’amore e la serenità con Giuseppe Schiavello. I due, infatti, sono convolati a nozze l’8 luglio 2021 e ad oggi sono in attesa di un bebè. A novembre la coppia aveva annunciato la gravidanza con un dolcissimo post su Instagram:

“Siamo lieti di condividere con voi questa bellissima notizia… la nostra famiglia si allarga! Devo dire la verità: in questi mesi è stata dura, anzi durissima nascondere una gioia così grande, anche se qualcuno di voi lo aveva già capito! Non vi fate scappare mai nulla… Siamo davvero tanto, tanto felici che ci scoppia il cuore. Il nostro sogno d’Amore più grande si è realizzato e non vediamo l’ora di averti tra le braccia e riempirti di baci piccolo/a. Sei tutto ciò che ho sempre desiderato”.

Il sesso del bebè

Nella giornata del 19 dicembre, Mary ha annunciato il sessò del bebè sui social: “È una femmina!”. Nel video pubblicato dall’infermiera, lei e suo marito aprono una grande scatola contenente dei palloncini rosa.