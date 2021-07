Grande Fratello, Mary Falconieri si è sposata

Mary Falconieri, ex concorrente del Grande Fratello, è tornata a far parlare di sé per un grande evento che le ha portato sicuramente molta felicità. L’ex gieffina ha voluto condividere questo momento con i suoi fan.

UN LIETO EVENTO – Mary ha sposato l’avvocato Giuseppe Matteo Schiavello. I due si sono conosciuti nel 2018 e la loro storia d’amore è iniziata quando la Falconieri si era appena lasciata con Giovanni Angiolini, ex collega. L’amore con Angiolini è naufragato pare a causa di tradimenti da parte di lui e non sono mancate frecciatine sui social.

Dopo la storia tormentata con il collega, ecco arrivare Schiavello con il quale ha costruito il suo presente e futuro. Una storia d’amore molto bella culminata in un matrimonio. La ragazza ha condiviso sui social delle foto per celebrare il lieto evento, così come ha fatto anche suo marito.

Grazie a delle Instagram Stories pubblicate sui social, i fan hanno potuto godere di alcuni momenti salienti del dolce evento. Mary lo ha definito “un matrimonio da favola”: vestito bianco da sogno, come una vera principessa, giochi pirotecnici e una location indimenticabile.

Nonostante si sia fatto molto tardi per i festeggiamenti con parenti e amici, la sposa ha deciso di continuare ad omaggiare i suoi follower e ringraziare tutti per gli auguri.