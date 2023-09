Grande Fratello, Paolo Masella e lo scivolone con Alex Schwazer: “Si ricomincia a dro*a”

La nuova edizione del Grande Fratello è iniziata da pochi giorni e alcuni concorrenti stanno già facendo mormorare il web. Stiamo parlando di Paolo Masella, macellaio romano, il quale durante il suo video di presentazione ha dichiarato di non aver mai visto una puntata del reality ma di voler partecipare per non far lavorare più sua madre. Tuttavia, il giovane sembrerebbe non piacere molto al pubblico per alcune esternazioni fatte.

Frasi infelici su Napoli

Parlando con i suoi coinquilini, il macellaio ha affermato di non apprezzare molto la città di Napoli: “Per i miei gusti, Napoli non rientra nemmeno tra le mie 5 città preferite perché ha poca storia culturale e artistica. Direi prima Roma, poi Firenze…”. A quel punto, Massimiliano Varrese si è opposto spiegandogli che la città partenopea è ricca di storia e cultura, così come tutte le città italiane.

Nulla da fare, Paolo non è sembrato convinto: “Intendo che se ci vado in giro, personalmente, non ci vedo cose come il Colosseo, il Circo Massimo. In Italia ci sono regioni che mi trasmettono più cultura. A Firenze, ad esempio, c’è la galleria degli Uffizi”. Sui social ovviamente gli utenti hanno accusato il giovane di essere ignorante e di non conoscere le tante bellezze che offre la città di Napoli come Napoli sotterranea, il Palazzo Reale, Castel Nuovo, Castel dell’Ovo, il Museo di Capodimonte, la Certosa di San Martino, la Galleria Borbonica, il Cristo Velato nella Cappella di San Severo, la Flagellazione di Cristo di Caravaggio. Infine, gli scavi di Pompei o Ercolano a soli pochi chilometri da Napoli.

Scivolone nei confronti di Alex Schwazer

Purtroppo, la gaffe fatta su Napoli non è l’unica perché il giovane ha fatto uno scivolone nei confronti dell’atleta non indifferente. In tanti sapranno che Alex Schwazer è stato accusato di doping ed è stato squalificato due volte dalle Olimpiadi. Successivamente è emersa la verità ma l’atleta ha dovuto comunque saltare le gare e questo gli è costata la carriera.

Durante il tempo libero, i partecipanti solitamente si dedicano all’attività fisica per trascorrere il tempo. In questo contesto, Alex si stava allenando su un tapis roulant quando Paolo ha pronunciato una frase inopportuna. In pratica, il macellaio ha suggerito al suo amico che avrebbe ricominciato a fare uso di sostanze.

Tuttavia, prima di concludere la sua affermazione, Paolo si è interrotto, realizzando che aveva detto qualcosa di troppo forte. Successivamente, ha rettificato dicendo che avrebbe iniziato a prendere gli integratori invece. Alex ha reagito in modo piuttosto indifferente al commento del suo compagno, probabilmente perché non sapeva come rispondere in quel momento.