Grande Fratello, Perla e Greta nuove troniste? L’ultima indiscrezione

Dopo la loro partecipazione al Grande Fratello, sembra che sia Perla Vatiero sia Greta Rossetti potrebbero cercare l’amore come nuove troniste a Uomini e Donne. Un’indiscrezione lascia intendere che questa possibilità potrebbe presto concretizzarsi.

Le ultime indiscrezioni

L’idea che una delle concorrenti del Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, possa diventare una nuova tronista a Uomini e Donne sembra non essere così remota. È una possibilità che ha coinvolto molti ex partecipanti di programmi come il Grande Fratello o Temptation Island, e recentemente anche Mirko Brunetti ha manifestato il suo interesse per il trono classico.

“Sì, lo farei, sono sincero. Magari non subito, ma lo farei solo come tronista, non come corteggiatore”, ha detto chiaramente Mirko.

In aggiunta, l’ipotesi di vedere Francesca Sorrentino come tronista sembra essere tramontata a causa della sua recente storia d’amore con Manuel Maura. Pertanto, potrebbe essere plausibile che una delle due concorrenti del Grande Fratello, o entrambe, decida di cercare l’amore nel programma di Maria De Filippi. A lanciare l’indiscrezione è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza, che ha condiviso una storia su Instagram piuttosto interessante, facendo pensare che se una delle due dovesse uscire prima dal GF, potrebbe avere l’opportunità di partecipare al trono classico.

“Greta e Perla potrebbero (se dovessero uscire prima del previsto) sedere sul trono di Uomini e Donne. Un’indiscrezione che sta circolando dietro le quinte del programma”, ha spiegato Venza.