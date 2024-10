Grande Fratello: polemica per il comportamento di Shaila Gatta, Javier Martinez consolato dagli altri concorrenti

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, il comportamento di Shaila Gatta ha spiazzato non solo Javier Martinez, ma anche gli altri concorrenti. Dopo essersi avvicinata al pallavolista e aver trascorso del tempo con lui, la ballerina ha dichiarato di non voler proseguire la relazione fuori dalla casa, lasciando Martinez deluso e confuso. Alcune gieffine, subito dopo la puntata, si sono avvicinate a Javier per consolarlo.

Le critiche a Shaila

Le prime a esprimere solidarietà sono state le ex protagoniste di Non è la Rai. Pamela Petrarolo ha criticato apertamente Shaila, affermando che l’amicizia rimane, ma che in questo caso “ha fatto un grosso errore” e non è stata sincera, soprattutto perché aveva negato qualsiasi coinvolgimento fisico.

Anche Eleonora Cecere ha manifestato il suo disappunto, accusando Shaila di aver agito in modo ingiusto nei confronti di Javier, sapendo benissimo che lui provava dei sentimenti, e definendo il suo comportamento “crudele”.

Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso si sono unite alle critiche. La Morlacchi, visibilmente turbata, ha consigliato a Javier di prendere le distanze da Shaila, scusandosi per aver creduto che tra loro ci fosse qualcosa di reale. Amanda, dal canto suo, si è detta scioccata, sottolineando che Shaila le aveva assicurato che non c’era stato nulla di fisico tra loro, e di essere rimasta perplessa da questa rivelazione.

Anche Luca Calvani, parlando con Javier in giardino, ha espresso il suo rammarico per la situazione, dicendo che il comportamento di Shaila è stato sbagliato, soprattutto nei confronti di un ragazzo innamorato come lui.