Grande Fratello, polemiche prima dell’ingresso di Lino Giuliano: a rischio squalifica?

Dopo settimane di voci e anticipazioni, è stata confermata la partecipazione di Lino Giuliano, ex concorrente di Temptation Island, al Grande Fratello. La sua presenza è stata ufficializzata durante la prima puntata di Verissimo, dove è stata mostrata la sua clip di presentazione. Anche Cesara Buonamici, opinionista del reality condotto da Alfonso Signorini, ha espresso pareri positivi, definendo Giuliano uno dei concorrenti più simpatici.

Lino al centro delle polemiche per frasi omofobe

Tuttavia, Giuliano è già al centro delle polemiche a causa di alcuni commenti infelici apparsi sui social. Sotto il suo video di presentazione pubblicato dalla pagina ufficiale del programma, Enzo Bambolina ha lasciato un commento provocatorio: “Racconta anche che sei stato con me, non te lo scordare”.

La risposta di Giuliano non si è fatta attendere, scatenando una serie di insulti: “Come ti piacerebbe! Sembri l’omino Michelin, se ti fai il trapianto di capelli sei più credibile. R*cch*one di m*rda inciucione, domani ti vado a denunciare ma stai perdendo la testa mezzo sc*mo?”.

Tali affermazioni, gravemente offensive, sono state successivamente rimosse da Giuliano, che ha cercato di giustificare il suo comportamento attraverso una dichiarazione pubblicata nelle sue storie Instagram. Nel messaggio, Giuliano ha negato di essere omofobo, affermando di avere amici gay e sostenendo che il suo commento fosse stato frutto di una reazione impulsiva dopo una provocazione.

“Vorrei chiarire riguardo alle voci che stanno circolando sul fatto che io sia omofobo. Ho molti amici gay e li considero persone squisite, ma ancor prima di essere gay, per me è fondamentale essere delle belle persone. lo giudico le persone per quello che sono, non per il loro orientamento sessuale. Sono stato provocato da una persona che, come sapete, a Napoli è nota per essere un provocatore e per creare solo dinamiche e falsità. In questa situazione è stato tirato in ballo anche mio padre, una persona che lui non conosce nemmeno lontanamente, e non accetto che la mia famiglia venga messa in mezzo.

Nessuno si deve permettere di toccare ciò che riguarda la mia famiglia. Ho amici gay che vengono a casa mia e sono fidanzati, e non ho mai offeso nessuno. Il commento fatto è stato espresso in un momento di rabbia, a seguito di una falsa accusa che mi è stata rivolta. Per questo motivo, ho deciso di denunciare la persona in questione per diffamazione. Mi scuso con tutte le persone gay nel mondo se qualcuno si è sentito offeso. lo sono con voi, sempre. Chi mi conosce sa che scherzo in modo rispettoso anche con loro e non ho mai giudicato nessun gay“.

Nonostante le scuse, secondo indiscrezioni circolate nelle ultime ore, le gravi parole rivolte a Bambolina potrebbero compromettere la partecipazione di Giuliano al Grande Fratello, con il rischio di una squalifica prima ancora del suo ingresso nella Casa.