Grande Fratello: prima cicogna in arrivo per una ex concorrente

Sono passati ben 20 anni da quando il Grande Fratello è entrato per la prima volta nella casa dei tanti telespettatori italiani. Nel corso di queste edizioni, la maggior parte nip, il pubblico si è affezionata ai tanti concorrenti che hanno varcato la porta rossa. Molti di questi gieffini, una volta usciti dalla casa, hanno deciso di voltare pagina, allontanandosi dal mondo della televisione. Tra questi c’è anche chi ha messo su famiglia, come una delle concorrenti del GF 10 che da poco ha annunciato di essere in dolce attesa.

CICOGNA IN ARRIVO PER UNA EX CONCORRENTE – Nella memoria dei fan più longevi del reality, è sicuramente rimasta impressa la bellezza di Sarah Nile. La modella, con una precedente esperienza televisiva a Uomini e Donne, si è fatta conoscere principalmente al GF.

Non è infatti passato inosservato il suo percorso televisivo piuttosto turbolente per via degli scontri con Mauro Marin, vincitore di quell’edizione. Una volta fuori dalla casa, è stata più volte protagonista della cronaca rosa per alcune sue storie e flirt.

Ad essere in dolce attesa è proprio Sarah Nile, la bellissima concorrente della decima edizione del Grande Fratello. L’ha annunciato proprio la donna, scrivendo un post su Instagram il giorno del suo compleanno. Ha infatti rivelato quanto questa ricorrenza, per la prima volta in assoluto, sia veramente speciale.

Solo tre anni fa, nel 2017, la modella aveva detto ‘si’ all’imprenditore campano Pierluigi Montuoro. Attualmente lontana dal piccolo schermo, si è dedicata molto ai social come si può notare dal numero dei suoi seguaci. Inoltre è l’assistente di un noto chirurgo plastico campano Silvio Smeraglia.