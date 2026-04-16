Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro: la frase che ha inorridito il web

Nelle ultime ore, non si fa altro che parlare delle recenti esternazioni di Raimondo Todaro. Il ballerino, concorrente del “Grande Fratello Vip”, ha pronunciato una frase che ha scatenato una bufera mediatica.

L’insegnante di danza per rafforzare un concetto che stava spiegando, ha giurato su sua figlia. Se si fosse fermato a ciò, non ci sarebbe stato nulla di male. Il coreografo, però, si è spinto oltre e preso dalla foga della conversazione, ha associato il suo giuramento al “cancro”.

L’affermazione non è passata inosservata agli occhi degli altri coinquilini. Tra i presenti, Adriana Volpe, indignata dalle parole, subito è intervenuta. Ecco, la frase di Todaro:” Lo giuro su mia figlia, le venisse un cancro adesso; se dico una bugia”. Prontamente, la modella ha risposto:” No, no, no”.

In men che non si dica, sui social si è scatenata una vera e propria bufera. Nel giro di qualche minuto, la registrazione della conversazione è diventata virale sul web. Tra i commenti, che chi dice di essersi tappato le orecchie, chi di essere incredulo. Secondo molti, il ballerino merita di essere espulso immediatamente dal programma.

A dir il vero, Adriana Volpe non è l’unica ad essere intervenuta. Anche JonnyScandal, ex concorrente del reality show, ha commentato, dicendo:” Raimondo, ma che c**** dici?”. Sicuramente, l’ex insegnante di “Amici” ha agito in buona fede e ha giurato su sua figlia per far capire che stesse dicendo la verità. Tuttavia, il collegamento è stato eccessivo. Non resta che aspettare la prossima puntata per vedere se Ilary Blasi e la regia prenderanno qualche provvedimento.