Grande Fratello: ritiro a sorpresa per Jessica Morlacchi e nuove tensioni nella Casa

L’ultima puntata del Grande Fratello, trasmessa ieri sera su Canale 5, ha riservato emozioni e colpi di scena ai telespettatori. Tra gli eventi più inaspettati, il ritiro di Jessica Morlacchi, che ha deciso di abbandonare il reality anticipatamente. La concorrente avrebbe preso questa decisione dopo aver appreso di un provvedimento disciplinare che la condannava al televoto contro Helena Prestes e Ilaria Galassi.

I retroscena dietro l’addio di Jessica Morlacchi

La scelta di Morlacchi, tuttavia, sembra non essere stata dettata unicamente dal provvedimento. Eva Grimaldi, un’altra concorrente del programma, ha svelato particolari che gettano luce sulle reali motivazioni. Secondo quanto riportato da Biccy, Jessica avrebbe confidato a Grimaldi, in un momento privato e senza microfono, che la decisione di lasciare la Casa era stata presa già da tempo, a causa della nostalgia per la famiglia e la mancanza dei propri affetti. L’episodio di ieri sarebbe stato solo il fattore scatenante di un disagio maturato già prima di Natale.

Helena Prestes e le dinamiche di gioco

La puntata ha visto anche Helena Prestes al centro delle attenzioni. La modella brasiliana è stata coinvolta in accese discussioni con Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi, consolidando il suo ruolo di protagonista di questa edizione. Helena ha trovato sostegno da Nikita Pelizon, ex concorrente del Grande Fratello e sua grande amica, che continua a difenderla pubblicamente.

Nikita ha descritto Helena come una “sorella scelta” e ha espresso dubbi sulla sincerità di Zeudi Di Palma, un’altra partecipante del reality. Secondo Pelizon, Zeudi non sarebbe una vera amica per Helena e il suo atteggiamento lascerebbe trasparire poca autenticità.

Un’edizione ricca di emozioni

La nuova edizione del Grande Fratello si sta rivelando ricca di sorprese e tensioni, tenendo il pubblico incollato allo schermo. Tra ritiri improvvisi, alleanze in bilico e conflitti accesi, lo show continua a regalare momenti di grande intensità, mantenendo alta l’attenzione su una delle trasmissioni più seguite della televisione italiana.