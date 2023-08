Grande Fratello: ritorno di fiamma tra due ex concorrenti storici?

Da quanto emerso nelle ultime ore sui social, sembra che sia nuovamente scoppiata la passione tra due ex concorrenti del Grande Fratello. Si tratta di Angelica Livraghi e Ferdinando Giordano, ex protagonisti dell’undicesima edizione del reality show.

NUOVO RITORNO DI FIAMMA? – Come in ogni edizione del GF, anche nel 2011 erano sbocciati diversi amori. Tra le coppie nate quell’anno, a far breccia nel cuore dei telespettatori era stata quella formata da Angelica e Ferdinando. Nonostante l’affiatamento e il sentimento mostrato nella casa più spiata d’Italia, a pochi mesi dalla conclusione del programma i due si lasciarono.

A distanza di più di dieci anni, sembrerebbe che tra i due ci sia un riavvicinamento. Nelle recenti storie di Instagram condivise dalla Livraghi, a non sfuggire all’attenzione degli utenti dei social è stato uno scatto in particolare. Si tratta di una foto che ritrae la donna insieme all’ex fidanzato, quest’ultimo intento a baciarla sulla guancia.

Sebbene non sia presente alcuna frase o canzone nella IG Story incriminata, i fan dei due ex gieffini sono tornati a sperare in un possibile ritorno di fiamma. C’è da precisare, però, che già un anno fa i due ex volti del Grande Fratello erano apparsi insieme in una diretta di Instagram. In quel frangente, la donna aveva ammesso che tra lei e Giordano c’era solo una semplice amicizia.

Tra i due, quindi, sarà solo amicizia o c’è in corso un possibile ritorno di fiamma? Al momento, però, né Angelica né Ferdinando hanno rilasciato commenti riguardo ai rumors che sono iniziati a circolare sui social. Non resta altro, quindi, che attendere ulteriori aggiornamenti.