Grande Fratello, ritorno di fiamma tra Federica e Alfonso?

Dopo la pioggia, esce sempre il sole. É così anche per Alfonso e Federica? Tra i due, sembra essere scoppiata nuovamente la scintilla.

Il loro rapporto di convivenza nella casa del Grande Fratello è stato sin dall’inizio altalenante. Nell’ultima puntata andata in onda, Federica ha avuto un confronto con Antonio Fico, ragazzo con cui, a detta del giovane, si è frequentata per circa tre settimane, dopo la sua rottura con Alfonso.

Invitato da Signorini e della redazione, il ragazzo di origini napoletane, è entrato nella casa per smentire quanto detto dalla Petagna. Secondo la ventenne, lui non è stato altro che l’avventura di una sera e tra i due non ci sarebbe stato altro che un bacio. Antonio, invece, armato di chat e di prove, sostiene un’altra versione dei fatti. I due, avrebbero intrapreso una conoscenza, ben più duratura di una sola serata.

Alfonso, difronte alla scena, ha deciso di non restare fermo a guardare, ma di intervenire; prendendo, ancora una volta, le parti dell’ex fidanzata. Durante l’acceso confronto tra Federica e Fico, con la scusa di portare un giubbino alla Petagna, che avvertiva freddo, si è rivolto verso Antonio e l’ha invitato ad uscire dalla casa e a tornare a fare il suo lavoro.

Dopo quest’episodio, Alfonso e Federica, si sono riavvicinati. Ieri sera, con in sottofondo la storica canzone di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, è scattato un bacio; il primo di una serie. A farsi avanti e a prendere l’iniziativa è stata la ventenne. Ha deciso di tornare sui suoi passi? Secondo i seguaci del programma non è così. La ragazza napoletana, secondo l’opinione di molti, non è nient’altro che un’ottima calcolatrice. In quest’ottica, il suo riavvicinamento non è dovuto all’amore che ha capito di provare verso il suo ex fidanzato, ma al forte sostegno che Alfonso ha fuori dalla casa.