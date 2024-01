Grande Fratello, Sara Ricci confessa: “Nella casa ho recitato una parte”

Sara Ricci, ex concorrente del Grande Fratello, ha confessato sui social di non essere stata trasparente durante il gioco

In seguito a una discussa partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello, Sara Ricci ha ammesso di non essere stata autentica durante la sua permanenza nella Casa del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Sebbene sia rimasta in gioco solo per poche settimane, venendo eliminata a seguito di televoto, la presenza di Sara Ricci è stata oggetto di attenzioni da parte dei coinquilini e del pubblico del Grande Fratello.

Sara Ricci confessa: “Ho recitato una parte, ci siete cascati”

L’attrice è stata coinvolta in diverse dinamiche, comprese le discussioni con Beatrice Luzzi e polemiche riguardanti un atteggiamento percepito dagli altri coinquilini, come Letizia Petris, come snob e spocchioso, definendolo “da grande diva”.

Recentemente, alcuni dei suoi follower le hanno fatto notare tale atteggiamento sotto a un post pubblicato sul suo profilo social.

“Non ero me stessa né quando ero zen, né quando ho finto di litigare”, ha commentato sui social l’ex gieffina. Un altro utente le ha chiesto della Luzzi: “Non sparlo di Beatrice, semmai è stato l’esatto contrario. E poi in cosa sarebbe migliore? Nel giocare? Sicuramente. Ma essere un giocatore non è una nota di merito. Io non so giocare e infatti ho recitato la parte dell’offesa e ci siete cascati tutti. Evidentemente sono brava“.