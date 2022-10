Grande Fratello, Sarah Nile svela il sesso del secondo bebè

Sarah Nile è in attesa per la seconda volta e nelle ultime ore ha svelato il sesso del bebè attraverso il suo profilo Instagram

Sarah Nile molti la ricordano per aver partecipato all’edizione del Grande Fratello nel 2009. In quell’edizione condivise la casa con Melissa Toniolo e Guendalina Tavassi. Successivamente prese parte anche a Uomini e Donne, dating show in cui è stata corteggiata da Giorgio Alfieri. Oggi la donna non fa più parte del piccolo schermo ma nelle ultime ore è tornata a far parlare di sé per un lieto evento.

Seconda gravidanza e sesso del bebè

Qualche tempo fa, la donna annunciò sui social dove conta quasi 200.000 follower di essere in attesa per la seconda volta. L’ex gieffina è sposata dal 2017 con Pierluigi Montuoro ed è già mamma di Noah, nato il 9 aprile 2021. Tuttavia, i due hanno deciso di dare un fratellino o sorellina al piccolo Noah.

Con un reel molto dolce, Sarah ha svelato che il piccolo Noah avrà una sorellina. Un gender reveal party molto intimo con famiglia e amici, tra lacrime di gioia e divertimento. In tanti, infatti, speravano in una femmina, ed eccoli accontentati.

Il percorso di Sarah Nile

Non è stato semplice per la donna restare incinta una seconda volta, infatti, si è dovuta sottoporre ad un trattamento molto aggressivo. Dopo aver messo al mondo il piccolo Noah, la Nile ha deciso di darli un fratellino o sorellina per il resto della vita. Una scelta consapevole ma molto difficile da portare avanti.

Per questo motivo, l’ex gieffina ha dovuto seguire una cura ormonale che le ha provocato delle conseguenze sul viso e sul corpo. Nonostante ciò, la donna non si è vergognata di mostrare il suo corpo sui social per incoraggiare tutte le donne a non arrendersi davanti alle difficoltà.