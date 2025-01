Grande Fratello, Saro lancia una bomba su Lorenzo Spolverato

Ormai, da tempo, girano voci sulla presunta omosessualità di Lorenzo Spolverato. A lanciare la bomba, qualche tempo fa, fu la mamma di Shaila Gatta. Ieri, durante la puntata del “Grande Fratello”, Alfonso Signorini ha ospitato Saro Mattia Taranto.

Lo stilista ha raccontato in prima serata delle verità scottanti. Il ragazzo sostiene che tra lui ed il concorrente del programma ci sia stata non una semplice amicizia. Le sue parole sono state: “Siamo andati ad un afterparty insieme. È stato molto galante. Dopo che mi ha accompagnato a casa c’è stato un bacio, ma non un bacetto, una cosa passionale”. Come prova di quanto raccontato, Saro ha mostrato un selfie scattato in un’auto. Nella foto, i due appaiono insieme, con Lorenzo alla guida della macchina.

Lorenzo, di fronte a tale confessione, con volto smarrito, prontamente ha negato quanto appena sentito. Si è difeso, dicendo: “Ci siamo visti una o due volte. La prima? Dopo aver visto un film. Cosa è successo tra noi? Nulla! Io dopo il film sono andato a casa. Ma quale bacio? Zero, mai non c’è stato un bacio. Non lo ammetto perché non c’è mai stato nulla. E non capisco come mai tu adesso ti stia inventando queste cose assurde.”

Shaila, attuale compagna di Spolverato, non crede a quanto emerso. Anzi, è sicura dell’eterosessualità del fidanzato. Rispondendo ad una domanda di Signorini sull’argomento, ha detto:” Alfonso, ti posso assicurare sulla mia pelle che Lorenzo non è gay, quando mi vede qualcosa in lui funziona, capitemi. A prescindere da questo, il passato delle persone non mi interessa. Siamo umani. Anche io ho baciato una donna e mi è piaciuto tempo fa.”

Il pubblico da casa si è mostrato vicino a Lorenzo. Molte persone hanno commentato, asserendo che l’orientamento sessuale è una cosa privata e come tale deve essere tutelata.