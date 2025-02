Grande Fratello, scatta il bacio tra Helena e Javier

Le sorprese che i concorrenti del Grande Fratello hanno in serbo per i seguaci del programma non sono destinate a finire. Stanotte, Javier e Helena hanno deciso di fare ai fans della loro coppia un gran regalo. Tra i due, sotto le coperte, mentre tutti gli altri dormivano, è scattato un bacio.

Il rapporto tra il pallavolista e la modella è stato, sin dall’inizio dell’edizione, molto travagliato. Dopo la fine del triangolo Helena, Zeudi, Javier, sembra finalmente arrivato il sereno per i due concorrenti.

Durante la puntata di ieri sera, il giovane, su richiesta di Alfonso, ha rivelato i suoi sentimenti per la Prestess. Le sue parole: “Prima dicevo che tra noi c’era solo amicizia e che eravamo amici al 100%. Poi, se io cerco il contatto con te, mi atteggio con te e ho bisogno di questo, significa che c’è altro che non so nascondere. Non posso non mettere in conto quello che fai per me”.

Ha, poi, aggiunto: “Io sono molto diverso da te, non posso pretendere che tu sia come me e che ragioni allo stesso modo e viceversa. Tu mi dici ‘quello che provo per te non è quello che tu provi per me’, ma io ti rispondo adesso ‘Tu che ne sai?'”. Tali affermazioni hanno colpito gli altri coinquilini, in particolar modo Zeudi. La Miss Italia, innamorata di Helena, ha deciso di lasciar spazio a Javier, purché si comporti bene nei confronti della Prestess.

Dopo la fine della puntata, l’argentino e la modella si sono allontanati in giardino. Dopo aver trascorso del tempo insieme, tra confessioni e carezze, i due si sono spostati in camera da letto per dormire. Verso le 5 del mattino , è scattato il fatidico bacio. Come reagiranno gli altri concorrenti?